台北市長柯文哲昨預言2024年國民黨主席朱立倫會選總統，新北市長侯友宜可能會脫黨參選。朱立倫今受訪表示，認識柯文哲這麼久，柯的專長真的是搞破壞，柯的預測一向很不準，因此就不用評論。

朱立倫今陪同國民黨台北市長參選人蔣萬安前往龍山寺參拜，媒體詢問傳出美國眾議院議長裴洛西訪台，朱立倫說，對於所有美方重要人士訪問台灣，都是表達歡迎，只要對台灣的民主、國家安全有幫助都歡迎。

至於今早日本眾議員鈴木馨祐赴國民黨會晤，朱立倫表示，鈴木馨祐跟萬安是老朋友，跟他也是新朋友，大家見面相談甚歡，相約吃完餐、喝喝酒、聊聊天，過兩天還有一團日本前多位大臣訪問，他與蔣萬安也會接待。

被問到黨中央要全力支援台北市長選戰？朱立倫強調，蔣萬安是一個非常強的候選人，也非常有組織力，但是一定要跟黨結合在一起，台北市在黨部主委黃呂錦茹以及所有黨中央大家一起努力之下，讓台北隊更強、更完整。