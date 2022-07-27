張東正宣布退出國民黨。（張東正提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨提民黃玉芬表示，支持者建議要有黨的依靠，選擇加入國民黨。（黃玉芬提供／吳敏菁彰化傳真）

無黨劉坤鱧投入彰化市長選舉。（吳敏菁攝）

32年國民黨黨齡張東正參加國民黨提名彰化市長初選落敗，27日宣布退出國民黨掀起震撼彈，國民黨提名人黃玉芬表示，一直試圖要拜會請益，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田表示，會持續溝通，希望他留下來，民進黨提名林世賢則表示，黨性要忠貞，入黨、退黨都不該一時興起，不該為了政治利益當變色龍。

彰化市長選舉這屆三足鼎立，林世賢以4萬3085票，打敗國民黨張東正的4萬2766票和無黨黃玉芬的3萬7006票，贏得驚險。年底民進黨提名林世賢拚連任，黃玉芬和張東正都表態參選，黃玉芬從無黨加入了國民黨，國民黨依民調提名黃玉芬，卻掀起反彈，指出黃玉芬以無黨選代表、議員、彰化市長和立委，一下子投藍，讓人眼花撩亂，並指出，張東正民調落後黃玉芬，是太太陳銌銌也要拚議員連任，讓黃玉芬的總支持率勝出，但政黨對比民調，張東正則高於黃玉芬。

張東正27日宣布退黨，指出國民黨選舉文化已經出現問題，長期耕耘黨務的人，得不到黨的支持，初選結束後，主委蕭景田一直表示要約我談年底選舉布局至今沒有，黃玉芬也都沒有聯繫。一番說詞，被解讀有備而來，掀起震撼，不少人看得驚奇，「入黨、退黨，一進、一出，在玩什麼啊」，有人存心看好戲，「這下子，林世賢躺著選也贏了」。

國民黨提名黃玉芬表示，很多支持者認為要有黨的依靠，國民黨也說要傾聽年輕人心聲，選擇加入國民黨，還沒拜會張東正是當時他確診隔離，之後一直嘗試電話聯繫，拜會過張東正辦公室，找議長協助整合，該做的努力都做了，最後這樣沒關係，「不該把專注焦點都集中在一個人」，還是懇請大家繼續支持。

無黨劉坤鱧表示，這下子選情更添熱鬧，可以打破無聊，年底選舉將是4家打麻將。

林世賢則表示，國民黨的家務事不予置評，但認為黨性應該要忠貞，不論認同哪一個政黨，當應該是一輩子的事情，不該一時興起，或當成兒戲，為了選舉利益而入黨、退黨，變成了政治變色龍，選民應該都會看在心裡。