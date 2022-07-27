靠著蘇亞雷斯5又1/3局投球無失分，加上大谷翔平與史塔西雙雙開轟，洛杉磯天使今天6比0完封堪薩斯市皇家，拿下本月至今19場比賽的僅僅第4勝。

這是蘇亞雷斯（Jose Suarez）本季第2次投球超過5局，他今天用球數78球，僅被敲出3支安打，有3次三振和1次保送。

除了大谷和史塔西（Max Stassi）開轟，天使瑞吉福（Luis Rengifo）貢獻2安打2打點，席耶拉（Magneuris Sierra）同樣交出2安，都是贏球功臣。

接替蘇亞雷斯投球的基哈達（Jose Quijada）與貝格羅（Elvis Peguero）聯手完成剩下的3又2/3局，僅被皇家敲出2支安打。

大谷3局上1出局後從皇家先發投手澤爾帕（Angel Zerpa）手中敲出陽春砲，為天使先馳得點。這是大谷本季第21轟。

大谷開轟之後，澤爾帕安然度過第4局，但5局上天使攻勢再起，頭兩名打者接連敲安之後，澤爾帕因右膝扭傷退場。

接替投球的賈瑞特（Amir Garrett）成功解決兩名打者後投出暴投，讓三壘上的戈瑟蘭（Phil Gosselin）跑回本壘，天使2比0領先。

7局上天使再添3分，5比0遙遙領先。

9局上史塔西錦上添花，從帕揚普斯（Joel Payamps）手中敲出陽春全壘打，兩隊就以6比0分出勝負。

皇家全場僅有5支安打，且全部都是一壘打，中止最近的三連勝，天使則是拿下近3場的第2勝。兩隊明天將繼續三連戰的最後1戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110727