中正大學化學暨生物化學系教授王少君利用竹炭特性，研發益生菌配方，並與嘉義在地水產養殖業者實地合作，將生物炭技術用於改善白蝦養殖池水質，成功讓白蝦收成率增加，該技術目前已申請專利通過，未來可望應用在漁電共生場域。

王少君說，近年國內蝦苗的種蝦來源不足，但國外進口的種蝦不一定適合國內生長環境，加上台灣慣用露天高密度養殖，疾病傳染速度快，導致對病原菌抵抗力差的白蝦容易死亡，影響收成數。

王少君指出，傳統養殖使用的「生物絮」，主要是將益生菌這類微生物養在明礬的膠體物質上，再放流到水體中，但含有鋁化合物，雖毒性不強，但吸附游離微生物時可能吸附其他重金屬，部分養殖物種如文蛤等濾食性物種，也會一併吸收明礬中的金屬離子，長期累積恐對人體、環境有害。

823水災重創嘉義地區水產養殖業，大量雨水改變魚塭鹽度和環境，為幫助漁戶改善養殖習慣、減少使用化學藥劑，中正大學團隊開始推廣益生菌生態淨水，考量到擴培益生菌需大量使用糖蜜，成本較高，便著手研究替代技術，開發一種易操作、低成本、可用於水產養殖淨水的「竹炭益生菌配方」。

中正團隊將竹炭磨成炭末溶入液體，經由實驗調配比例，發現不到一周，微生物成長數量比傳統用明礬培養來得快且更稠密，且竹炭本身就是利用微生物吸附後自行分裂，再聚集形成生物絮，不會有吸附重金屬的問題，加上生物炭顆粒相當細緻，在水中呈現半懸浮的狀態，也可做為水產養殖經濟物種攝食養分的來源。

經與嘉義縣政府農業處、養殖漁業生產區發展協會共同推廣，已與在地5戶白蝦養殖戶合作，由中正團隊繁殖菌體，再到合作漁戶的養殖魚塭現場親自教導漁戶調製竹炭益生菌配方和擴培操作技巧，王少君表示，經實際施用，合作漁戶養殖的白蝦存活率提高、品質較佳，收穫成數將近4成，是其他養殖戶的一倍。

中正大學團隊藉由USR計畫跨領域合作研發竹炭益生菌配方，這項技術不只應用在白蝦養殖，王少君透露，合作漁戶同時混養台灣鯛、烏魚、文蛤、虱目魚等魚種，都有顯著效果，團隊已在中正寧靜湖設立生活實驗室，讓師生近距離瞭解生物炭淨化水質的功用，另該技術也可應用在漁電共生場域，近期在台灣糖業協會的資助研究下，增加竹廢材回收再利用的效能，提高經濟效益。