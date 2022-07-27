澳洲最新數據顯示，第二季通膨寫下21年高點，隨著糧食與能源價格攀高，物價增長可能繼續加速，市場預期該國央行8月2日決策會議升息2碼勢在必行，藉此緩和物價飛漲。

澳洲統計局周三公布，4到6月該季消費者物價指數（CPI）季增1.8％，略低於市場預期的1.9％。上季CPI年增達6.1％，高於第一季的5.1％，創2001年以來之最，為薪資增幅的逾兩倍。上季核心CPI年增4.9％，創2003年開始該數據以來高點，並且遠遠超出澳央行訂立的2到3％目標。