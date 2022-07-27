34歲吳女不滿母親常向她要錢、碎念，今年5月間母女爆發口角爭執，她憤持菜刀從背後刺母，見母倒臥血泊，先冷血拿手機拍攝、並旁白數落不滿、發洩怨懟後，再報案。吳女到案辯稱患有思覺失調症，無殺人犯意。法醫解剖發現吳母刀傷長18公分，「刀刃幾乎完全插進身體」，下手凶狠。檢方依殺人罪將她起訴，並求處重刑。

吳女與母親同住在中市西屯區某大樓，不滿母親經常要錢，兩人感情不睦，吳母在今年5月29日下午5時許返家，剛好遇到要出門的女兒，再度開口要錢，吳女以沒現金拒絕，吳母不滿碎念，母女再起爭執。

吳女氣憤不已衝進廚房，拿起1把菜刀急返客廳，不慎劃傷自己的左手掌也不顧，怒不可抑持續爭吵，見母轉身要回房間之際，從背後持菜刀朝她左後肩猛刺，力道猛導致長達18.5公分刀刃幾乎完全插進體內，刺進左胸腔內、刺穿肺葉、肺門，並切斷肺動脈。

見母親血流如注、倒臥在地，吳女並無立即求救，還冷血拿起手機拍攝躺臥血泊中的母親，還憤恨不平數落母親長期索討金錢、對家人不聞不問，洩憤後才撥打「119」、「110」電話報警，並向受理人員表明，她殺害母親。

救護人員到場，緊急將吳母送醫，但因出血過多導致休克，再到院前即死亡。吳女在警方到場處理時，坦承持菜刀殺母，願意接受法律制裁，警方當場逮捕、查扣兇刀。

吳女到案，坦承持刀刺母，但否認有殺人犯意，她並持醫院診斷證明，辯稱她患有躁鬱症、思覺失調症，無法控制行為，並宣稱她行兇後，立刻拿棉被及衣物幫母親止血。

法醫解剖發現吳母刀傷長18公分，「刀刃幾乎完全插進身體」，下手凶狠。檢察官在吳女的手機赫然發現，她竟拍攝倒臥血泊中的母親，還旁白痛罵不滿，認定她行兇後氣憤未消，不受精神疾患影響，有明確殺人動機。

檢察官調閱就醫紀錄及病例，查出吳女患躁鬱症，合併睡眠障礙、憂鬱症等症狀，並非思覺失調症，不會有幻聽、幻覺及人格解離。考量她行兇後，仍留在現場，向到場警方承認犯行，並表明願接受法律制裁，認定符合自首要件，以她殺害直系血親尊親屬，依殺人罪起訴，向法官請求加重其刑二分之一。