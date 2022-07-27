羅浚濱／竹縣報導

中央27日公布新竹縣新增694例確診案例，分別為323位男性和371位女性，年齡分布在0至88歲，12歲以下113位、65歲以上47位，多數集中在18到64歲青壯年佔7成1。目前新竹縣居家隔離735人，居家照護列管1979人，今年累計確診人數114773人。

新增確診者分布為竹北市319例、竹東鎮92例、湖口鄉91例、新豐鄉76例、新埔鎮38例、關西鎮13例、芎林鄉14例、橫山10例、寶山鄉24例、北埔鄉10、峨眉鄉2例、尖石鄉3例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，截至26日為止，新竹縣COVID-19疫苗第1劑接種率為92.8％、第2劑85.8％、第3劑69.4％、第4劑4.4％。

65歲以上長者第1劑接種率為83.6％、第2劑79.9％、第3劑69.2％、第4劑24％。5至11歲兒童的第2劑接種率則為40.2％，滿6個月至4歲（未滿5歲）嬰幼兒第1劑接種率為5.6％。

衛生局提醒，近期推動滿6個月至5歲的嬰幼兒莫德納疫苗接種，為保護家中小寶貝的健康，提醒家長務必記得幫小朋友至附近的合約院所，或是疫苗接種站預約接種疫苗。

施打前有任何疑慮，別忘了先與醫師討論評估，接種疫苗後也要隨時注意小朋友的身體狀況，若有嚴重不適情形，請立即就醫，並告知醫生疫苗接種史。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033/