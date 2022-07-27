停辦兩年五峰鄉泰雅族祖靈祭在今年疫情稍緩後預計8月底重現，有別賽夏族的大型祭典，泰雅族以家族祭典為主。五峰鄉公所27日召集轄內4村村長、村幹事前來商議祖靈祭事宜，並討論在回歸由村及地方協會主辦的祖靈祭之後遇到相關難題。公所指出，為讓準備及核銷等流程讓族人快速好上手，公所引用雪霸國家公園過去的調查報告資料，擷取適合五峰鄉的祭典內容交由地方參考，讓文化復振工作順利推展。

泰雅族祭典以家族祭為主，不似賽夏族每2年1次矮靈祭，五峰鄉公所主祕羅詩偉指出，基於過去歷史脈絡，泰雅族是最早被日本人禁止集會結社的族群，導致許多泰雅族聚落喪失祖靈意義，幸虧各家族仍保留祭典，正因如此，公所無以家族為單位補助，須依照補助辦法補助合法立案的協會。

羅詩偉表示，過去公所統一辦理的祖靈祭模式不被族人接受，8年前轉為邀請各村地方協會主導，由下而上辦理祖靈祭，也重拾對泰雅祖靈祭的模式。不過，最大問題來自部分社區發展協會雖有立案，但組織能力有限，行政程序及後續核銷執行上稍有困難。

對此，五峰鄉公所參考雪霸國家公園針對泰雅族的調查報告，擷取重要段落，與地方族人各姓氏祖靈祭典融合後做成範本，提供給社區發展協會作為提出計畫的範本，以向公所申請補助，希望讓族人重拾對祖靈的想念跟文化復興工作。

羅詩偉坦言近幾年舉辦祖靈祭最大的困難來自疫情，祭典無法舉辦、族人不敢參加，公所權衡之下採取變通作法，添購祭祖物品由家族自行帶回分享，今年是以情後首度重辦祖靈祭。

另外，近幾年公所在和平休閒農業區整建一座祖靈祭場，預設比照賽夏族矮靈祭場之區域，但由於文化習俗的不同，泰雅族祖靈祭沒有統一辦理的歷史，未來將從復振角度，針對傳統建物、活動區域來做文化意象。