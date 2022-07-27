昨《蘋果新聞網》公布最新民調，高達43％的網友認為醫療應變組副組長羅一鈞是防疫五月天當中最辛苦的人，前指揮官陳時中則以38.6％位居第2。羅一鈞今回應表示感謝，透露自己也有投票，自己是把票投給發言人莊人祥。過去他曾代班發言人一職，連睡覺都夢到接記者電話，莊人祥的壓力比他更重。

民進黨台北市長參選人、前指揮官陳時中日前指出，「有人批評我的領導有問題，將帥無能累死三軍，我必須要鄭重澄清，在疾管署沒有人講說我累死三軍」，「不過有累壞一鈞，但羅一鈞也沒有抱怨很多」。

根據《蘋果新聞網》民調，高達43％的民眾認為羅一鈞最辛苦，其次依序為38.6％的陳時中、8.4％的專家小組召集人張上淳、5.4％的發言人莊人祥、3.8％的疫情監測組副組長周志浩。

羅一鈞今日回應，謝謝網友們的支持，指揮中心的工作夥伴都有各自的分工。他坦言自己也有投票，把票投給莊副（莊人祥）。莊人祥2年多來，擔任指揮中心發言人，相當辛苦，除了社區防疫，還要兼顧媒體輿情的即時回應。他曾代班發言人的工作，睡覺做夢都夢到記者打給他，莊人祥的心裡壓力、勞累比他更重。