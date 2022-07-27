民進黨新竹市長參選人沈慧虹27日開箱舊城區第2間民宿「老宅瘋人苑」，沈慧虹並宣布舊城復興政策第2箭，將推動舊城區「街區特色風貌計畫」，每年補助舊城區特定街廓店家50萬裝潢費用，循序漸進打造街區特色，吸引人潮進入舊城。

老宅瘋人院位在世界街巷弄內，是新竹舊城區第二間民宿，民宿老闆邱小鳳原是瑜伽老師，看好近年舊城區觀光興起，親手將50年老屋改造成特色民宿，開啟「斜槓人生」經營民宿圓夢，保留老屋花磚、地磚、木窗、老瓷器等特色，打造獨一無二的特色老宅民宿。

邱小鳳說，近年在前市長林智堅與前副市長沈慧虹帶領下，舊城區人行道變多、天空纜線變少，好走又漂亮，附近更有許多文化、親子活動，也讓夫妻倆決定勇敢開民宿。

她也談及，未來希望市府可以和民宿合作活動，一起行銷城市，歡迎更多人來新竹作客，看見新舊融合、不一樣的新竹。

沈慧虹則感謝業者看見市府在舊城區的努力，她也宣布，未來將在舊城區推動「街區特色風貌計畫」，不只要在中正台發展「東門町造市計畫」，更要讓整個舊城區商圈都成為觀光熱點。

她指出，街區特色風貌計畫，將以「點線面」為策略，從店面單點補助裝潢費，打造街區線的特色風貌，讓街區全面升級，吸引人流。

她進一步解釋，政策的第一步是每年補助特色街廓的店面裝潢費，最高補助50萬元；第二步與街廓店家討論，共同訂定立面、招牌與騎樓規範，協助打造街區特色，也還給行人步行空間。

最後是當舊城區每條街都有各自的特色與文化，又有舒適的環境、完善的步行系統，將會吸引人潮走進舊城，搭配整體舊城再起政策，讓舊城重新繁榮。