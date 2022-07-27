農曆7月祭拜普渡是國人傳統宗教習俗，但祭拜時常伴隨焚燒大量紙錢，影響空氣品質，宜蘭縣推動紙錢集中焚燒服務，去年紙錢集中燒總量達686.66公噸，減少空氣中細懸浮微粒（PM2.5）汙染達1.89公噸，今年紙錢集中收運作業從7月29日至8月26日，縣府請縣民多加利用。

宜蘭縣環保局表示，宜蘭縣從2013年起開始推動中元節紙錢集中焚燒服務，經多年推廣，已養成縣民習慣且更為便利，縣民落實環保祭祀、提升空氣品質成效卓著。

今年度農曆7月期間（國曆7月29日至8月26日），各鄉鎮市清潔隊資源回收車持續提供紙錢收運服務，除南澳、大同鄉外，結合縣內10個鄉鎮市境內的三大超商（全家、7-11及OK超商），以及全聯福利中心、喜互惠與宜蘭縣內25處寺廟，共計有220處紙錢集中代收點，提供縣民就近免費代收代燒服務。

縣長林姿妙表示，焚燒香支紙錢容易產生空氣汙染物，對家中長者及幼童健康容易造成影響，呼籲鄉親朋友參加祭祀活動時，可改以徒手、鮮花素果及以米代金等方式替代，或採用環保金紙、香支減量祭拜，減少香支及紙錢使用，誠心誠意又環保。