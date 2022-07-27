德意志銀行(Deutsche Bank)周三表示，投資銀行業務的營收增加，帶動該行第二季獲利成長51%，表現優於預期；但是德銀對於投資銀行部門的全年前景，不是那麼看好。

第二季歸屬股東淨利來到10.46億歐元，表現優於去年同期的6.92億歐元，也優於分析師預期的7.88億歐元。

第二季也是德銀連續第八個季度出現獲利，在此前連年虧損之後，取得明顯進步。

執行長索英(Christian Sewing)說，今年是德銀重要的一年，他試圖為自己在2019年設定的重整目標提出成績。「我們再次證明，在充滿挑戰的環境中，我們能夠實現成長和利潤增加」。

索英在寫給自己員工的信件中表示，應該對此業績感到驕傲；但是在公開聲明稿中，則似乎對於近期的經濟前景表達看淡。

德銀也下調了投資銀行部門的營收指引，預計今年該部門營收將持平於去年，低於先前財測目標的「略微較高」。

投行在第二季的營收為成長11%。而在高利率的協助下，德銀整體第二季營收為成長26%。