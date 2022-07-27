上市案已經通過證交所董事會審議的伊雲谷(6689)，正進行上市前準備作業，預計8月2日召開上市前業績發表會。伊雲谷也針對越來越多企業委外尋求資安顧問，提出三大面向供企業檢視自身需求：政府及客戶的合規性要求、資安檢測最小單位需求、資安報告的利益關係人。

伊雲谷表示，數位轉型後，資訊戰跟著開打，但多數企業資安護城河尚未建立，企業門戶大開，資安攻擊層出不窮。但多數企業礙於人力不足，面對日益複雜的攻擊型態疲於奔命，因此，市場上開始出現託管安全服務提供商（MSSP），讓企業可以選擇將資訊安全管理委外，由專業顧問全天候24小時監管，打造企業資安防護網。此外，許多資安風險並非來自於系統漏洞，而是來自於不安全的錯誤設定，預防勝於治療，系統設定安全，資安風險自然降低。

針對選擇合適的託管安全服務提供商（MSSP），伊雲谷網路資訊安全部技術總監賴厚昌建議：「國際資訊系統安全核準聯盟（ISC）與雲端安全聯盟，兩者的雲端安全威脅研究報告皆共同指出，配置錯誤（Misconfiguration）是雲端使用者最常忽視的資安漏洞，因此選擇雲端託管服務商首重要求廠商是否有專業能力，可以協助企業找出配置錯誤潛在問題，提供資安專業修正建議。隨著資安威脅升溫，面對政府和客戶，企業亦需出具相對應符合國際法規的資安合規檢測報告。以伊雲谷自身的產品CYBOSTURE為例，可以針對三大國際標準法規的檢測要求，提供檢測分數與步驟性的修正建議，讓企業可以於得知弱點後，即時補強。」

伊雲谷推出「CYBOSTURE 雲端安全狀態管理平台」，該平台以三大優勢滿足進階型資安顧問服務。l.以國際資安合規為基礎：為使企業滿足國際客戶需求，「CYBOSTURE」資安框架評估同時支援三大國際合規框架，包含NIST CSF、CIS Controls、PCI DSS。

2.完整架構，檢測達雲端最小單位：針對雲端環境，根據不同需求，可分別進行三大類別評估，雲原生環境內部錯誤設定評估（CMA）、雲端內OS內部錯誤設定評估（OMA）、雲端內OS弱點評估（VA）。

3.可視化報表助企業內部資安溝通：可視化清楚呈現資安環境分數，讓非資訊專業的高層人員，可以快速掌握資安環境概況，及時調整企業策略。