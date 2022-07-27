南韓第二大企業SK集團（SK Group）承諾將額外斥資220億美元在美國投資半導體、綠能和生技產業，美國總統拜登對此表示歡迎。

拜登向SK集團會長崔泰源表示，這些投資意義重大，意味著美國、韓國及盟友將重新贏得21世紀的科技競賽。

SK集團發布聲明表示，公司將投資半導體、綠能和生技領域，可望在美國創造數萬個新的高科技和高薪工作。

拜登表示，自他上任以來，已經為美國創造約61.3個製造業的工作機會。

SK集團此前與美國福特汽車達成一項合資協議，將投資70億美元在田納西州和肯塔基州興建兩座新的超級工廠。SK表示，這表示公司將加碼在美國投資220億美元。

周二SK集團高層與美國政府官員在白宮羅斯福廳（Roosevelt Room）召開面對面會議，因染疫仍在隔離中的拜登則以線上方式出席會議。拜登重申自己的情況很好。

SK集團計畫在美國投資半導體產業約150億美元，其中包括研發、材料和先進的封測廠等項目。在綠能方面的投資約為50億美元，包括電動車充電系統、綠色氫氣生產，以及電池材料與回收。此外，該公司預計在生技方面投資數十億美元。

SK集團會長去年宣布到2030年將在美國投資520億美元，這將包括周二宣布的220億美元投資計畫。

今年5月SK集團宣布未來5年將在國內外的半導體、電池和生物製藥領域投資247兆韓元（1952.4億美元）。