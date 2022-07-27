回防油車市場，機車大廠宏佳騰今（27）日宣布推出兼具靈活與黃牌路權的上手級重裝速可達STR，STR是國產唯一跨界ADV風格的上手級重裝速克達，以「白牌靈活、黃牌級距」的雙重定位顛覆過往黃牌機車印象，以及全新定位的前衛白牌All New CO-IN，搭配預告即將登場的三輪商務Gather，三大旗艦車款全面出擊帶來全新氣象，以期為宏佳騰油車產品再創亮眼成績。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，開發過程中，公司看見市場多元發展趨勢，包括商務應用、跨域多功能騎乘需求與自我態度展現等三大面向，因此推出兼具靈活與自由路權的上手級重裝速可達STR、全新定位的前衛白牌All New CO-IN，以及三輪商務定位的Gather，希望讓油車產品線精簡且完整。同時也期待透過CROXERA智慧儀表應用、優化車款系統與油電資源整合等產品策略，搭配全新規劃的油車經銷支援，以期創造銷售新局。

宏佳騰品牌發展部經理鍾亞成也指出，CO-IN是宏佳騰過去暢銷車款之一，這次推出的All New CO-IN打破傳統油車造型，整合電車資源，以符合新時代機車的前衛車殼線條與裸把龍頭，搭配汽車等級Class D LED大燈與內嵌式LED流線尾燈與極具個性車體外觀，以期延續過往的銷售熱度。此次共推出極光白、星空藍與暗夜黑三色，滿足現代騎士日常通勤與假日休閒多重需求。

STR獨家搭載CROXERA智慧儀表，是全台首款內建測速照相提醒的智慧黃牌機車，可視角達178度的4.2吋數位全彩IPS螢幕，標配接近汽車等級的Turn by Turn輔助導航、超速警示與測速提醒、手機訊息及來電通知、車況偵測通知及油量提醒等智慧功能，搭配Keyless系統與QC3.0的快充設計，用智慧科技更讓騎乘安全與便利性同步提升。此次共推出極光白、銀鑽灰與星銅棕三色車款，可完美實現跨區通勤、長途旅遊等多元騎乘情境所需。