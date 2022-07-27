根據CNN報導，一項大型新研究發現「經常睡午覺的人罹患高血壓和中風的機會更大」。該報導是根據7月25日（周一）發表在期刊《美國心臟協會》（American Heart Association）有關高血壓的研究，若一個人年齡小於 60 歲，相較從不或極少午睡的人，常午睡者罹患高血壓的風險增加20%。此外，隨著時間推移，常睡午覺的人比起從不睡午覺的人，罹患高血壓的可能性增加12%、中風的可能性更增加24%。

該研究採用36萬名參與者的數據，研究人員定期採集血液、尿液和唾液樣本，並在為期4年的研究中4次回答有關睡午覺的問題。即使研究人員排除高血壓高風險人群，例如患有2型糖尿病、高血壓、高膽固醇、睡眠障礙和夜班工作的人群，結果仍然成立。研究人員表示，此結果顯示，在調整或考慮許多已知與心血管疾病和中風風險相關的變量後，睡午覺會增加高血壓和中風的發病率。

未參與此研究的臨床心理學家格蘭納（Michael Grandner）在一份聲明中表示，這結果顯示，雖然午睡本身不影響健康，但許多小睡的人可能是因為晚上睡眠品質不佳，而晚上睡不好與健康狀況不佳有關。」該研究中大多數常睡午覺的人都有吸煙、喝酒、打呼、失眠及晚睡的習慣。

此外，未參與此研究的西北大學晝夜節律和睡眠醫學中心主任Phyllis Zee表示，從臨床角度而言，這突顯醫事人員定期詢問患者午睡和白天過度嗜睡的重要性。