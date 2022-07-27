民進黨桃園市長參選人林智堅論文、新竹棒球場缺失等爭議，民進黨立委高嘉瑜更政論節目上指出，民進黨內有「換堅」的聲音。民進黨立委鄭運鵬今受訪表示，高嘉瑜會這樣講，顯然是沒有看過完整資料，自己看過林智堅的論文，相信他的人品，願意幫林公開說明。

至於民進黨桃園一戰是否可能陣前換降？他強調，「不是說同黨就無條件一言堂，如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈誰要幫你？」

鄭運鵬指出，高嘉瑜有自己的選舉觀察，他尊重，但每個人觀察準確率不太一樣，相信不管中央黨部或林智堅辦公室都會參考。「區域立委跟中央黨部決策距離蠻遠的，包含自己跟高嘉瑜都是」。

他說，黨內同志就跟同學一樣，大家互相幫忙過，可以有基礎信任，「我看過林智堅完整的論文，他的確是無妄之災，寫作在前，後來被貼標籤被抹黑」，自己身為民意代表，如果不能幫信任的同志說明，那根本沒有辦法處理一般人的陳情。

鄭運鵬表示，他認為沒有必要，自己就是拿證據幫林智堅說明清楚，不是說同黨就無條件一言堂，「我是看過證據，並且在週日願意公開說明，我不覺得有幾個人看過，因為沒有做的事最難證明」。他也說，要找到幾年前的資料，本來就要一段時間，第一時間拿出資料，但很多人有先入為主，這比較委屈，「如果同黨同志不能理解，以後換自己遇到委屈誰要幫你？」

鄭運鵬說，林智堅是一個人品端正龜毛的人，自己願意相信他的人品，也願意幫他說明，「我是桃園最資深的立委，希望大家可以看證據再來判斷這個事情」，他說，未審先判都是政黨之間的意識形態，不要因為人家是候選人你就說他亂搞，「我們有天都可能變成受害人，那時候你不會希望大家都袖手旁觀」。