高雄市黃姓男子與許姓男子在臉書「欠錢不還」社團結識，黃男自稱是律師，向許男說可以幫他寫詐欺訴狀，約見面後並索取5000元的費用，但黃男事後辯稱是因自己先前也遇到感情詐欺，基於憤憤不平及友誼之心情，才提供許男訴訟建議並幫許男撰寫書狀，並未向告訴人收取5000元，但種種證據都指向黃男確實有收取不法之財，並依《律師法》判3個月有期徒刑。

黃男跟許男是在臉書「欠錢不還」社團結識，黃男自稱可以幫助許男寫詐欺訴狀，黃男曾告知許男寫一次狀紙會收取2000元至3000元的費用，2人於2019年相約麥當勞見面，但最後卻收取許男5000元的費用。

許男後來覺得不悅，認為黃男在訴訟期間沒有責任感，便與黃男用LINE對話，許男指控黃男，「鄭的官司，具狀解除，錢都收了，現在自己又扯到這一條要解除，剛開始還自己說找人家接手，收了5000元，責任感都沒有，事情也是你自己搞出來了搞到大家鬧不愉快」，黃男緊接著回，「放心，既然不接了，這筆錢我一併退還」，在審理期間黃男辯稱5000元是向許男借的，並不是收取訴狀的撰寫費，但LINE對話也打臉黃男說法。

至於黃男未取得律師執照卻假裝為律師，黃男也辯稱，雖然臉書上顯示自己就讀於政大法律系，但自己從來沒有自稱律師一職，可從LINE的對話中可見黃男告知許男「會協助調查局辦案」、「我在出庭中」等話，且許男稱呼黃律師時黃男也沒有辯駁，讓許男認為黃男就是律師。

法官認為，黃男陸續幫許男撰寫刑事告訴狀、刑事補充狀、刑事聲請再議狀，因《律師法》第127條第1項之無律師證書意圖營利辦理訴訟事件罪，持續實行且多次，具備反覆、延續的行為特徵，構成要件之「集合犯」行為，且黃男具有詐欺罪前科，依《律師法》判處黃男3月有期徒刑。