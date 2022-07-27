台北市長柯文哲27日中午赴北市議會民進黨團說明本會期重大政策及預算，由於柯日前自毀議會但書，執意在共機擾台下辦理雙城論壇，及恢復發放敬老金後卻又怪罪前社會局長許立民惹事，黨團總召江志銘一開場就「連珠炮」洗臉柯，批評對方將責任推給許立民，早已信用破產，嗆說「你來黨團拜會一點意義都沒有。」

柯文哲中午率市府局處首長到民進黨團辦公室拜會，但大多黨籍議員都缺席現場，不願給柯面子，到場者僅有阮昭雄、洪健益、林世宗、鍾佩玲、江志銘、李建昌、周威佑等7人出席，但柯才剛坐定，江便在媒體面前大罵柯言而無信。

江志銘致詞時批評，柯最近可說是翻臉如同翻書，竟把停發敬老禮金的責任推給前許立民，因此柯信用已破產、毫無誠信可言。過去議會再三要求保留敬老禮金，但柯不屑一顧，還批評其他縣市沒有財政紀律、債留子孫、買票及討好選民等難聽之言，還說支持敬老禮金的議員是錯誤判斷。

江志銘說，今天柯為了選舉可以把過去所講的話都吞了回去，還說是許立民害的，許立民當年幫忙輔選、擔任社會局長，可說盡心盡力，今天落得這樣下場，真是情何以堪。他要替台北市民感到慶幸，因為柯再5個月就要離開，不用忍受這種毫無誠信、毫無擔當的市長。

至於雙城論壇，江志銘說黨團將在下午提案，因柯文哲執意要舉辦雙城論壇，與市議會對幹、藐視議會，將提案要求雙城論壇的預算不得動支。

對此，柯文哲強調，許立民是他的學生，當時還想培養他選市長，但人各有志，對方還是想回台大醫院，這沒辦法，所以不用擔心，還強調兩人昨天有通過LINE，本來關係就很好沒問題。

至於雙城論壇，柯文哲則說，他和江志銘都有共同的朋友「阿扁」，當然每個人要各自表述，但兩岸之間一定有衝突、也有各自堅持，但正因有衝突所以一定要辦。

柯文哲說，他的態度是務實，一方面備戰、能戰然後避戰，另方面也給雙方互相妥協的機會，所以提出「五個互相」，他還舉美國國務卿布林肯談中美關係為例，可以合作的時候合作，應該競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗，不一定每件事一定要惡言相向，而每個政黨各自表述，這他們都尊重。