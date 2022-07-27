台中一名已婚曾姓男子公然與女同事出軌，分分合合1年多，曾男還陪同女同事去醫院治療性病菜花，消息輾轉傳進曾妻耳中，曾妻憤而控告該女同事侵害配偶權。台中地院審結，判女同事須賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，曾妻主張於2017年與丈夫結婚，但許姓女子明知曾男已婚，仍與曾男不倫戀，談起辦公室戀情，曾男還於2018年間陪許女到醫院治療菜花，期間斷續交往近1年，她則直到2020年間收到不知名臉書帳號傳來的私訊，才得知丈夫曾患性病，逼問後丈夫使坦承有與許女出軌。

曾妻控訴，許女挨告之後，還持續寄與她無關的訴訟信函給她丈夫，還以「垃圾曾XX」為署名寄信到丈夫的公司，讓她相當難堪，丈夫也須承受旁人異樣的眼光，不僅侵害她的配偶權，也嚴重侵害她的名譽，遂依法求償100萬元精神撫慰金。

對此，許女辯稱，不知情曾男已婚，僅知情曾男曾有段婚姻，且2017年10月間曾男曾趁兩人外出用餐時，強行載她到汽車旅館發生性關係，同年月間才知情曾男已婚，隨即斷開聯繫。

台中地院審理時，法官勘驗曾男證詞，曾男曾證稱有與許女一同去醫院看診，因為許女說自己被他傳染菜花，經調閱醫院看診紀錄，許女的確因菜花就診9次，另曾男捧著許女親吻的照片，也證實兩人已逾越一般男女交往分際，審酌雙方社經地位等一切情狀，判許女須賠償曾妻30萬元為合理，可上訴。