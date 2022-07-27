新竹市立棒球場爭議連連，更爆出未驗收就開打，新竹地檢署已展開分案調查，全案進入司法程序。對此，民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶表示，驗收程序有相當違失，過程是否違反政府採購法，盼竹檢盡速調查。

針對新竹球場爭議延燒，賴香伶指出，造價12億的球場是否有弊端，相信竹檢會查得很詳細，過程中大家最詫異的是，未驗收完成就開賽，是否違反採購法，雖法條中提到，若驗收結果不符部分非屬重要，其他部分能先行使用，得經首長或授權人員核准使用。

「整個球場哪部分是非屬重要可先行使用？」賴香伶質疑，大家看到無論是草皮、水溝蓋或紅土比例等，這些肯定不是非屬重要，驗收程序在採購法上有相當的違失，盼地檢署盡速調查。

對於民進黨桃園市長參選人林智堅喊出願負擔富邦悍將球員林哲瑄醫藥費，賴香伶直言「你能負責嗎？負責得起嗎？」若此傷害造成球員生涯中斷，相信是負擔不起的責任。

此外，針對林智堅論文涉抄襲案，台大、中華大學啟動審查程序，中華大學原擔任召集人的工管系主任馬恆突因身體因素請辭。賴香伶認為，顯見其壓力非常大，盼政治力別介入學術自主與校園，干擾審議程序，就現有資料來看，林稱台大論文是原創，中華的論文則避重就輕，2間學校的調查都發生一些很遺憾的事，像馬恆請辭，台大社科院長蘇宏達遭抨擊，民進黨竟要他迴避。

賴香伶表示，今召開的台大審議委員會，林智堅不到場親自說明，還在桃園參加活動，此事已非他們能一手遮天，使其政治人物誠信備受考驗，「林智堅自己應知所進退」。