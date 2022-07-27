台日桌球界夫妻檔江宏傑與福原愛，結婚5年育有一雙子女，卻無預警鬧婚變，兩人已於去年7月離婚，婚變消息爆出後，女方即返回日本定居，直到近日才來台探親，不料卻是新一波衝突的開始，她被江宏傑怒批帶走家人搞失聯，福原愛事後反擊稱男方對於她的探視權百般阻饒，甚至得找警察協助，如今她僅帶著一名家人返回日本，雙方隔空交火，此事也登上日媒，同時週刊又爆她與新歡橫濱男同居中，出雙入對相當甜蜜，跟與前夫之間的關係與態度天差地遠。

福原愛時隔1年半才終於來台，與家人們團圓，卻與前夫江宏傑爆發衝突互相放話，此事也鬧上日本媒體，事後日本週刊《女性自身》報導，福原愛來台前，跟新歡橫濱男的關係大躍進，兩人在7月初被拍到同進同出的畫面，據悉，目前福原愛與橫濱男同居於她價值3億日幣(約台幣6500多萬)的豪宅中，福原愛的工作跟離婚前差不多，而橫濱男對外則說自己接管家族企業，不過生活中多數時間都在接送福原愛，儼然她的專屬司機。

福原愛這回返台接走家人卻被前夫爆失聯一事，被日本新聞媒體大篇幅報導，也引發日本網友討論，且多有批評聲浪，覺得她應該顧及家人感受，「對失聯感到焦慮是很正常的」、「家人好可憐」、「不知道她在想什麼」。

也有人認為台日文化不同，福原愛未來若要帶著家人來來去去，彼此生活都會很辛苦，建議她將家人的感受放在第一位，若想跟家人相處，未來不如在台灣找個住處，到台灣相聚就好，盼她幫家人找到一個可以安心生活的方式，也覺得雖然已經離婚，但畢竟曾是夫妻，如今發生的都算是私人的事情，其實公開放話而浮到檯面上，因此被大眾批評指教真的不太好。