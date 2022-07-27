龍華科大攜手台科大，兩校結盟成為推動EMI課程教育夥伴，提升技職學子雙語力。(龍華科大提供)

龍華科技大學與國立台灣科技大學簽訂全英語授課(EMI)策略聯盟，整合雙方EMI資源，共同參與相關教學探討與研究。龍華科大校長葛自祥表示，教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」，推動全英語授課(EMI) 雙語教育，以提升高教國際競爭力，龍華科大也獲得教育部雙語計畫普及提升補助，是全國6所私立科大之一。

台科大校長顏家鈺表示，與龍華科大共組EMI策略聯盟，不僅有助於教育資源、實作經驗的互惠交流，讓技職學生在雙語教育層面得到良好發展，而龍華科大致力培育產業優質實務人才，不僅在教學研究、產學合作及實作技能上均為私立科大的典範，更希望以此次簽訂EMI策略聯盟為合作契機，為兩校開展後續的合作機會。

葛自祥指出，學校致力提升雙語競爭力，積極推動EMI課程，鼓勵學子以英文進行口說討論與上台報告，並藉由各類競賽，精進英語口語表達及綜合統整能力，以提升英語學習興趣，期能有效增進學子職場競爭力。日前在桃園市2022年專業英文聽寫能力與詞彙能力大賽，龍華科大獲得大專組團體獎冠軍等17個獎項，也充分證明學子的外語實力。目前學校逾九成五應屆畢業生均能通過CEF A2外語檢測，三成以上的應屆畢業生通過難度更高的CEF B1外語檢測，在面對未來職場生涯，也更加充滿信心。