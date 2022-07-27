BA.4、BA.5變異株在全球升溫，台大醫院感染科醫師李秉穎今透露，各國都在加速審查次世代疫苗，台灣最快在8月通過緊急使用授權（EUA）。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝證實，本周一已收到莫德納次世代疫苗部分臨床資料，盼盡快取得完整資料、盡早審核；至於是否有望在8月通過，他表示「不是操之在我們」。

次世代疫苗被視為對抗Omicron變異株的新武器，尤其BA.4、BA.5大舉入侵各國，次世代疫苗進度持續受到關注。李秉穎今天上午接受廣播節目專訪時表示，目前全球都在加緊審查次世代疫苗，台灣也有收到相關文件，次世代疫苗可能最快在8月就會取得台灣的EUA。

王必勝下午在防疫記者會中說明，本周一有收到莫德納次世代疫苗部分臨床資料，但並不是完整的，指揮中心很積極接洽，希望同步取得資料，盡量早一點審核。至於是否可望在8月取得EUA？他表示「不是操之在我們」，還是要等到完整資料都來了才能審核。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，我國和莫德納今年簽訂2000萬劑合約，目前已到貨1000萬劑，剩下的1000萬劑還有彈性空間，如果有次世代疫苗就可以進貨；但確切進貨數量多少仍，還要考量適用對象等進一步資料。

另外，6個月到5歲幼兒莫德納疫苗上周開打，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天（26）接種5117人次，累計5萬9231人次，0到5歲接種率為7.4％。至於輝瑞BNT幼兒疫苗採購進度，周志浩表示「已進入簽約最後階段」，希望盡快完成程序並送到國內。

指揮中心統計，目前國內新冠疫苗接種率第1劑為91.8％、第2劑85.8％、第一次追加劑71.2％、第二次追加劑6.5％。