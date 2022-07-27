今年27歲的台灣女子職業圍棋選手黑嘉嘉，6歲開始下圍棋，14歲定段走上職業選手之路，如今擁有職業七段實力，而她不僅圍棋實力堅強，擁有澳洲、台灣混血的黑嘉嘉，還有著如洋娃娃般的外型，被封為「千年一遇美女棋士」，近日她去了趟澳洲探親，也在社群分享日常，在當地直接不藏了，穿上中空裝大露螞蟻腰，引發網友暴動直呼「Oh~辣個腰」。

身為職業棋士的黑嘉嘉，兼備高超實力與驚天美貌，超強魅力風靡全亞洲，因此工作變得多元，2020年接演了電影《消失的情人節》，開拓在另一個領域的知名度，而她家不只出她一個美女，之前黑嘉嘉分享自己跟姊姊的姊妹照，30歲的黑萱萱也擁有混血兒深邃五官，身材玲瓏有緻，姊妹倆同框噴發驚人仙氣，讓人不禁讚嘆他們的基因好強大。

近日工作得到空檔的黑嘉嘉，隨姊姊黑萱萱一同飛了趟澳洲去探望爸爸，開啟悠閒的海外度假模式，而她不忘更新IG，曬出跟爸爸、姊姊走出戶外的出遊照，看上去心情很不錯，連穿搭都新鮮大膽了起來。

只見黑嘉嘉攀上當地的戶外裝置藝術拍照，身上穿著緊身短版白色T恤配破洞牛仔寬褲，一席中空裝辣洩纖細螞蟻腰，還因為艷陽高照，曬得她白皙的皮膚綻放光芒，看著難得調皮的她在澳洲噴發小性感，網友們都直呼暈船戀愛，讚她是「好活潑的嘉嘉仙女」，另外，姊妹倆的爸爸也引發了話題，「岳父越來越帥了」、「不知道有多少人要喊岳父大人了」、「可惡！那男的是誰？ 喔！是爸爸呀」。