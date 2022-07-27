華南銀行於今日舉辦首間營業空間標準化示範分行-南松山分行啟用典禮，由董事長張雲鵬率領經營團隊進行剪綵儀式。

營業空間標準化是將全體分行透過一致性之企業識別與裝修風格，以提升華南銀行的整體形象與識別度。

華南銀行表示，實施全行營業空間標準化的好處，就是讓客戶不管走到任何一間華南銀行的分行，毋需看到招牌就可立刻辨識出華南銀行的特色，行員無論輪調到哪一間分行，也不需要花時間去磨合，很快就可上手，未來規劃每一間分行的空間配置、業務動線，甚至設備位置及作業細節都是一致的，除了提升分行作業效率外，也提升對客戶的服務品質，將陸續推廣至國內 186 家分行。

第一間標準化分行具有示範性的重大意義，全新的華南銀行標準化分行主要有幾個特色，在一踏入大門後，一眼就可以看到象徵財富的金色迎賓主牆，藉此強化華南銀行的視覺意象，不論是來行辦理業務的客戶，或是路過的行人、車輛，都可一眼辨識出華南銀行鮮明的企業識別，以加強並提升客戶對華南銀行的品牌印象。

嶄新的營業廳設計係以簡潔不失優雅的風格，融合簡約主義為設計理念，量身訂做營業櫃檯兼具美觀與機能性，同時提升行員作業效率及客戶服務品質。於鄰近新台幣服務櫃檯旁設置外匯櫃台，一方面方便客戶一站即可完成台、外幣的金融交易，一方面台、外幣櫃檯也可以互相支援互相學習，以兼顧分行人力調度彈性並提升客戶服務效率。

最令人驚豔的是專為客戶精心打造的「貴賓中心」，內部特別設置台、外幣專屬服務櫃台，提供客戶具有隱密性的獨立空間與一站式尊榮服務，並規劃一對二、會議型、沙發型等不同形式的獨立洽談室，因應客戶需要完整財務規劃或長時間諮詢之空間需求，滿足企業戶與個人戶等不同屬性的金融服務。

全新規劃的標準化分行，延續華南銀行成立一百多年來的企業文化，傳承「守護你的初衷」的品牌精神，打造耳目一新的華南銀行形象，透過實體分行的有感升級，結合數位化通路的全方位金融服務，以提升客戶體驗及滿意度。