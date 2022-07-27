富邦悍將外野手林哲瑄23日在撲接美技後造成左肩挫傷，可能是新竹球場的場地瑕疵造成，經過MRI檢查確定是左肩關節唇破裂。肩關節唇傷勢好發於棒球選手，嚴重者需要開刀，是投手最懼怕的傷勢之一。受傷原因包括過度使用以及遭受外力撞擊（例如撲接和滑壘），傷者會感受到肩膀疼痛，伸展範圍下降，肩膀穩定度降低，對投球的影響非常大。

台灣名投王建民曾飽受此傷困擾，他2016年在大聯盟皇家隊的牛棚復活、其毅力還激勵了一些受傷的年輕球員。當時美國一位高中投手萊恩（Ryan Wong）因為右肩關節唇撕裂傷，差點放棄棒球夢。他知道對於投手而言，這是難以完全康復的傷勢，但是萊恩受到王建民的鼓舞而決定繼續投下去。

林哲瑄不是投手，肩關節唇傷勢也是因人而異，輕者休養數月，嚴重者甚至影響打擊。大聯盟2018年與大谷翔平競爭新人王的洋基新秀安杜哈（Miguel Andujar），他原先被球團寄予厚望，但在2019年開季被診斷出部分關節唇撕裂。

洋基本來希望這只會影響安杜哈的投球（守備）而不是打擊，沒想到安度哈打擊能力跟著暴跌，最後還是開刀治療。隔年回歸後他從三壘手轉為左外野手，但是隨著更多傷勢出現，他打擊和守備都表現低迷，本季在洋基年薪130萬美元，只獲得14場出賽機會。當年和他同梯爭搶新人王的隊友托瑞斯（Gleyber Torres）現在已經拿到650萬美元年薪。