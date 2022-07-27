民進黨新竹市長參選人沈慧虹25日前往民富銀髮繪畫班，跟長輩們一起上課學習畫葡萄。沈打趣表示，現場大哥、大姐們一開課便熟練的描邊、上色到漸層，反觀她還需要老師再「加強」一下。這場活動也讓她想起，過去擔任新竹市副市長期間，曾推動長輩樂齡課程，盼實現「越活越開心、越活越年輕」的目標。

沈慧虹26日在臉書發文表示，她25日下午到民富銀髮繪畫班，跟長輩們一起上課畫葡萄。現場的大哥、大姐一開課便熟練的描邊、上色到漸層，不擅長繪畫的她，反而還需要老師的「加強」一下。

沈慧虹指出，她過去擔任副市長推動長輩樂齡課程，透過社區據點的共餐與活動，也搭配像是高年級俱樂部、社區大學、樂齡學習中心等空間，讓長輩走出門交朋友，一起用餐、一起活動，這就是在地安老的精神，也是大家期待長輩彼此作伴「越活越開心、越活越年輕」的目標。沈喊話：「讓我們彼此照顧，一起開心呷百二。」

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