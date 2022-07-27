位在台南的大內國中，年年都在舉重比賽上有突出表現，是重點發展學校之一。台南市長黃偉哲透露，大內國中的訓練秘訣就是在練習後喝酪梨牛奶補充能量，邀請民眾一同前往台南酪梨節同歡挺農民。

黃偉哲昨（26）日在臉書表示，大內國中舉重隊年年舉出好成績，訓練秘訣就是在練習後喝上一杯酪梨牛奶來補充能量，更透露選用大內的酪梨及東山的蜂蜜調成酪梨牛奶，滋味好喝到說不出話！

黃偉哲介紹，除了做成酪梨牛奶外，常見的吃法還有做成酪梨莎莎醬、切丁做成沙拉，也可搭配蝦子、洋蔥等夾在吐司上，最特別的還有大內首創的「酪梨籽麵」，是台南好麵裡熱銷的口味，選用的就是大內酪梨籽，讓整顆酪梨的營養發揮盡致。

黃偉哲說，大內栽培酪梨的面積全台第一，是酪梨的故鄉，現在正是酪梨產季，7月31日上午更將舉辦台南酪梨節，當天有各種酪梨的輕食DIY，還會有小農市集，邀請民眾一同吃酪梨、挺農民。