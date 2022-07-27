新竹市府花12億重建新竹棒球場，卻因場地碎石太多導致富邦悍將外野手林哲瑄撲球時手受傷需要開刀，恐整季球賽報銷，新竹巿前巿長、民進黨桃園市長參選人林智堅昨晚表示願意負擔全部醫藥費表達歉意，不過臉書粉專「不禮貌鄉民團」指出，重點不是醫藥費這麼簡單，如果之後選手職業生涯因此受損，新竹市政府的正副市長都無法逃避責任。

「不禮貌鄉民團」在臉書表示，林哲瑄被診斷左肩關節唇破裂，需開刀治療，林智堅願意負擔手術及復健等醫療費用，但重點不是「醫藥費」跟「復健費」，而是林哲瑄後續的職業生涯、合約能不能繼續？以及在這樣的開刀手術之後，身體很可能也會受到影響，影響未來的表現與合約。

「不禮貌鄉民團」舉例，當年王建民在美國，連續兩年19勝，成為舉世矚目的焦點，卻因為一個跑壘扭傷，讓他後續幾年都在復健，大大影響他的表現與出賽，甚至被洋基交易出去，最後離開了大聯盟的舞台。

「不禮貌鄉民團」指出，明年春季世界棒球經典賽（WBC）即將開打，林哲瑄能不能在那之前恢復狀態還很難說。並認為這幾年來主導球場興建，將球場當成主要政績的地方父母官，在這次選手受傷事件該承擔的責任，不是只有醫藥費這麼簡單，如果之後林哲瑄的職業生涯因此受損，新竹市政府的正副市長都有無法逃避的責任。

對此，網友紛紛留言：「這下真的林治肩了」、「很多時候不是花錢就能解決問題」、「林治肩：我一肩扛起！都辭職了到底要怎麼扛」、「人家生涯可能從此報銷他賠得起嗎」。