桃園航空城計畫4處安置住宅基地，今日舉辦聯合動工儀式。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

A18基地位於高鐵桃園站附近，共有548戶，為地上8至10層、地下2層建築，圖為完工模擬圖。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園航空城開發中，搬遷戶可選擇安置街廓配地自建房屋或選購安置住宅，今日4處安置住宅基地聯合動工，總計興建1294戶，房型最大55坪、最小25坪均有優惠價。桃園市長鄭文燦表示，安置住宅生活圈皆在捷運站附近，生活機能佳，預計2024年9月可入住，市府也成立安置住宅服務中心，9月15日啟用，提供民眾諮詢服務。

據統計，航空城搬遷優先地區共有923棟完成拆遷，進度達92％，其他地區共有6669棟分2階段搬遷，第一階段有4201棟已自願搬遷，占其他地區比例62％，第二階段將於今年12月31日前搬遷，現283棟已申請，申請棟數仍增加中。

住宅發展處長莊敬權說明，區段徵收工程10處工程已全數開工，正進行排水、整地與樹木移植等作業。安置街廓部分設有4100個單元，每單元100至160平方公尺，落實一里一安置讓民眾自建透天房屋，預計明年首季可完成交地，市府也會推薦優良營造廠、加速發照流程，搬遷戶也能預約建築師駐點服務。

今4處安置住宅基地聯合動工，莊敬權指出，安置住宅共有1924戶，A18基地位於高鐵桃園站附近，共有548戶，為地上8至10層、地下2層建築，未來民眾可從春德路與永園路進出；A11基地在坑口站旁，規畫104戶，為地上10層、地下2層建築，將同步開闢20米計畫道路讓進出更便利。

安置住宅G17基地則在橫山站附近，共有206戶，為地上9層、地下2層建築，周邊現有巷道窄，落成時也會有20米計畫道路連接至中正東路；機場園區內的街廓1、2、3安置住宅規畫755戶，為地上7層、地下2層建築，另街廓5、6則有311戶，樓層數同前者，同步開闢30米計畫道路，連接大竹南路與宏竹路。

莊敬權介紹房型設計，55坪大3房有1廳1廚2衛浴、40坪3房含1廳1廚2衛浴、35坪大2房有1廳1廚2至1.5衛浴、最小是2房型25坪含1廳1廚1衛浴，全採挑高設計並取得耐震標章，防水工程也有保固10年。

至於拆遷戶關心的選購期程，明年1月將辦說明會、3月開放申請、5月抽籤、6月看屋、7月選屋、8月簽約。鄭文燦表示，安置住宅位置均在捷運站周邊，生活機能佳，拆遷戶選購後會擁有完整產權，以低於市價的價格讓拆遷戶舊房換新房，戶數一定足夠，剩餘的房將租給其他民眾，預計2年後完工，2024年9月入住。

鄭文燦也提到，另將設置安置住宅服務中心，地點位於航空城聯合服務中心內，9月15日正式啟用，無論是關於區位、營建、買賣契約或抽籤選屋程序等疑問，都可前來解惑，提供完善諮詢服務。