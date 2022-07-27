搶攻夏季國旅住房商機，晶華國際酒店集團再度攜手BMW總代理汎德，即日起於台北晶華酒店、台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW馳騁一夏‧安心自駕」住房，並免費駕乘BMW 經典車款，同時還能享用豐盛早餐、頂級的館內設施及多項專屬禮遇，省去在地租車的費用、體驗頂級車款的駕乘樂趣。

此次BMW Driving Vacation的合作案，總代理汎德為晶華與晶英的房客特別挑選出多款熱門車型，包含深受家庭喜愛的豪華運動休旅BMW X3，熱血動感的BMW 5系列與層峰唯一首選的BMW 7系列。

若想規劃一場家庭輕旅行以調劑緊湊生活，全新BMW X3將提供最舒適的乘車體驗，新世代外觀設計結合豪華與科技感十足的座艙，為旅人們創造旅途中的美好回憶。BMW 5系列則帶領著駕駛開啟別具一格的頂尖旅程，輕鬆精準劃過各個彎道，在運動與舒適之間取得完美平衡，感受徜徉在美景中的駕馭樂趣。

而層峰旗艦房車BMW 7系列以奢華不凡與細節品味淬煉而成，大器俐落的車身線條揭示7系列磅礡姿態，精雕細琢的豪華座艙佐以先進數位科技，為層峰人士鋪陳專屬尊榮豪華之旅。現在凡預定「BMW夏季安心自駕遊」住房專案，即可於入住酒店期間體驗BMW的極致駕馭樂趣。

預訂「BMW馳騁一夏‧安心自駕」住房專案的房客可以在入住期間免費駕駛全新BMW 車款，選擇入住台北晶華酒店的房客每晚只要6800元起，即可下榻位於行政樓層的大班豪華客房，體驗全天候專屬私人管家服務與大班廊等尊榮禮遇，晚間可前往頂樓泳池畔的「城市星空電影院」觀賞精彩電影，感受難得的城市度假氛圍。