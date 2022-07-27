重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門爭議，其中台大國發所論文，與另名研究生余正煌有部分相似，關鍵人物余正煌今天下午發出聲明，他強調論文均按照學術規範自行撰寫完成，否認抄襲。對此，林智堅辦公室發言人黃韋鈞表示，林智堅市長自始至終都是在捍衛自己的論文絕無抄襲，並未指責任何人有抄襲的情況。

黃韋鈞說，本月24日林智堅市長委由律師黃帝穎提出台北地院所屬公證人的公證書相關資料，提出具有法律效力的實質證據，證明自己的論文清白。另外，陳明通教授的聲明也已經清楚表示「林、余兩位都沒有抄襲的動機，這些相似與我的教學及指導學生論文寫作有關」，無奈國民黨仍不斷胡亂抹黑，施壓中華大學及台灣大學，干擾學術自主。

他也說，國民黨同時還向台大檢舉余先生，甚至公器私用，濫用立委職權要施壓調查站，只能呼籲國民黨停止將政治髒手伸向校園及公務機關，並期待台大社科院學倫會能秉持公正、公平的原則，完成相關案件的審定，還給林智堅清白。