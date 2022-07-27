美國參謀首長聯席會議主席密利今天在被問及聯邦眾議院議長裴洛西可能的訪台行程時表示，若議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，軍方都將提供必要措施確保行程的安全。

裴洛西（Nancy Pelosi）尚未決定是否訪台。美聯社報導，正在印度-太平洋地區訪問的密利（Mark Milley）表示，現在討論任何特定行程都嫌過早，但他說：「如果裴洛西議長或任何人決定出訪，並提出軍事協助請求，我們都將提供必要措施確保行程的安全。我就言盡於此。」

裴洛西考慮訪問台灣的消息不僅激怒中國，也讓拜登政府擔憂這趟訪問恐越過中國紅線。

在中國持續擴大印太影響力和軍事存在的背景之下，印太各國的防長本週將聚集在澳洲雪梨（Sydney）舉行3天會議，加強各國聯繫。

密利表示，與會的軍事首長將聚焦「中國崛起的整體情勢，一個自由開放的太平洋」，並確保印太地區的和平穩定。

他說：「這是協調我們共同安全利益，討論適用於我們全體國安問題的大型會議。」

來自26國的軍事首長將出席會議，其中多為國防部長。中國有受邀，但表示不克出席。

密利今天在記者會上說，各國防長討論如何加強合作，增加各國軍事的共同操作性，包括先進科技。他補充說，他們也談到軍事演習。

密利和澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）沒有透露更多細節，但密利進一步闡述他上週的言論，說中國在亞太變得更具侵略性，各國必須維持自由開放與和平的太平洋。

密利說，過去5年，中國在太平洋地區國際空域攔截美國盟邦、夥伴飛機的次數「翻了好幾倍」。他還說，北京當局的行為遠比5到15年前更為激進挑釁。

他說，中國的行動「似乎暗示他們想要霸凌或主導，而不是擁有一個自由和開放的太平洋」。

當被問及美國是否會增加其在澳洲或其他夥伴國家的軍事存在時，密利和康貝爾表示討論仍在進行，尚未做出任何決定。目前約有2200名美國陸戰隊員派駐在澳洲城市達爾文（Darwin）。