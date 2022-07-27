日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」今天起到30日訪台。率團前來的日本前防衛大臣石破茂表示，此行目的是為了確保區域和平，避免台海衝突發生。

訪團由石破茂與前防衛大臣濱田靖一共同率領。石破茂23日接受日本TBS電視台訪問表示，日本對台灣雖然在心情上抱持同情，但在軍事上應如何給予協助。若要避免爆發區域衝突，在不清楚台灣情況的前提下無法展開討論，因此決定訪問台灣。

至於訪台是否會刺激中國，石破茂表示，訪台目的是為了確保區域和平，而非支持台灣獨立，是要思考怎樣才能給這個地區帶來安定。對中國而言，不開戰也符合中國人民的利益。「我不認為中國會不讓我去台灣討論這項議題。」

石破茂也表示，台海發生衝突的可能性並非為零，重點是要如何發揮威攝力，避免衝突發生。

65歲的石破茂出生政治世家，曾任防衛廳長官、防衛大臣、農林水產大臣、自民黨政務調查會長、自民黨幹事長、內閣府特命擔當大臣等要職；父親石破二朗曾任建設事務次官、鳥取縣知事、參議員等。

石破茂畢業於慶應大學法律系，1979年曾短暫進入三井銀行（現在的三井住友銀行）工作。石破二郎於1981年過世後，石破茂在父親友人、前日相田中角榮的建議下，以進入政壇為志向。

1986年，29歲的石破茂繼承父親鳥取縣版圖，首次於眾議院鳥取縣選舉區出馬競選，並順利當選，成為當時全日本最年輕眾議員，至今連任10屆。

他曾在1993年為了政治改革退黨，4年後重回自民黨。

2008年，首相兼自民黨總裁（黨主席）福田康夫請辭後，時年51歲的石破宣布參選，主打曾任防衛廳長官與防衛大臣的精通國防優勢，但被時年67歲的麻生太郎以懸殊票數擊敗，隨後被任命為麻生內閣的農林水產大臣。

2009年，自民黨於眾議院大選慘敗後，麻生太郎請辭，64歲的前財務大臣谷垣禎一接任黨主席，石破任政調會長。

自民黨於2012年選舉黨總裁。2006年出任首相、僅在位一年就辭職的安倍晉三回鍋挑戰谷垣禎一，石破茂再次登記參選。首輪開票由石破茂領先，安倍晉三居次，兩人進入40年來自民黨黨魁選舉首度二輪選舉，最後由安倍逆轉，擊敗石破成為黨魁。

黨魁選舉第一輪，石破在300票的黨員票中獲得165票，安倍只拿到87票，可是安倍卻在第二輪只有國會議員的決選投票逆轉勝利。

自民黨的地方組織對此十分不滿，安倍於是邀請石破擔任幹事長，一方面安撫地方上不滿情緒，一方面備戰眾議院大選。同一年，自民黨在眾院大選大勝，重回執政黨地位，做為大選總指揮的黨幹事長石破茂做出極大貢獻。

2014年，安倍晉三計畫改組內閣及黨內人事，最大的焦點就是如何安排石破的職位。然而，石破不接受安倍邀請他轉任安全保障擔當大臣，稱他的安全保障政策與安倍想法有很大距離，使自民黨內部一度出現分裂危機。

石破的人馬認為，安倍延攬石破入閣，是企圖阻止石破參選隔年秋天的黨魁選舉。石破和安倍會談後，最終同意接受安倍的安排，轉任新設的「地方創生大臣」。

2018年9月自民黨總裁選舉，石破茂和安倍重演2012年對決，依舊不敵尋求三連任的安倍晉三。

2020年安倍因病辭職，自民黨再次掀起黨魁大戰。自民黨總務會決議選舉不辦黨員投票，由兩院議員總會選出，不利地方勢力雄厚、但不受兩院議員歡迎的石破茂。他最後以最低票數，不敵菅義偉和岸田文雄，第4度參選黨主席鎩羽而歸。

2021年菅義偉請辭後，石破決定不參選黨魁，他領導的石破派支持行政改革擔當大臣河野太郎，但最終敗給岸田文雄。

儘管無緣首相大位，在全國極具知名度的石破茂地方支持度不減。2021年眾議院大選，他以全國最高得票率（84.07%），打破自己先前創下的83.63%紀錄。