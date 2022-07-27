女星鍾欣怡拍攝威寶電信廣告走紅，與老公孫樂欣婚後育有一對寶貝兒女，雖然重心已經不在演藝圈，仍時常透過社群與粉絲分享生活日常，昨(26日)曬出傲人上圍的火辣自拍照，眼見一對車頭燈幾乎要從上衣彈出，讓所有人看的臉紅心跳。

鍾欣怡在臉書發文表示每次需要小黃卡時，翻遍家中各角落就是找不到，無奈表示：「我到底要把小黃卡收在哪，它才不會平白無故消失，這太讓人生氣了，明天一早我就需要，它到底要去哪裡」，字句透露出焦急心情，不過隨後曬出圖文不符的照片，只見她大方曬出火辣身材，一對傲人車頭燈幾乎要從上衣彈出，加上近距離拍攝，視覺效果更加震撼，此外，深邃事業線更是清晰可見，讓人看了鼻血直流。

永遠找不到⋯ 我到底要把小黃卡收在哪它才不會平白無故消失？？？ 每次放在重要地方 每次需要時就是找不到 ⋯ 找不到⋯ 找不到⋯ 這太讓人生氣了😤 明天一早我就需要 它到底要去哪裡😤 由鍾欣怡 Cathy Chung 發佈於 2022年7月26日 星期二

對於鍾欣怡的疑惑，網友紛紛給予建議：「都跟護照放在一起」、「手機下載健保快易通很方便」、「放在車子上面，翻鏡子那邊就不會找不到了」、「跟户口名簿放一起，因為它們很少會用到，但又很重要」、「我都把小黃卡放在冰箱上面」、「可以用一本自己專屬的資料本放在裡面」。

女星鍾欣怡當年拍攝威寶電信系列廣告走紅，被封為「威寶妹」，日前在家找到15年前「威寶妹」時期的書，只見封面採用她露香肩、美腿和腳ㄚ的寫真照，配上招牌甜美笑容，看起來清新又性感；不過15年過後重新回顧，她則是語帶驚嚇表示：「怎麼現在看這些文案會想挖個洞躲起來」。