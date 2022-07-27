完善虎尾高鐵特定區交通，雲林縣政府自籌經費拓寬虎興南路。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮高鐵特定區內，南側道路均為雙向4車道，銜接南側道路的虎興南路卻僅為雙向2車道，車道數突然縮減出現安全疑慮，被地方稱為「虎頭蛇尾路」，雲林縣長張麗善27日主持拓寬動工儀式，由縣府自籌1074萬元，將雙向2車道改成雙向4車道，並增設人行道等周邊設施，確保行車安全與避免交通瓶頸。

虎尾高鐵特定區「站區南側道路改善工程」2019年完工通車，文科路等南側道路都拓寬為雙向4線道，但與南側道路連結的虎興南路卻是雙向2車道，道路突然縮減不僅造成交通瓶頸，更成為易肇事路口危及用路人安全，經地方民眾陳情，雲林縣政府著手改善。

張麗善27日表示，縣府於2年前即向中央爭取經費拓寬虎興南路，但遲遲沒有下文，最後決定自籌1074萬元改善經費，由於拓寬過程須與電信、電力、自來水單位協調，所以工程需180天，為避免施工延誤民眾到高鐵搭車，這段時間會在虎興南路周邊設置告示牌，提醒民眾改道。

縣議員陳俊龍、王鈺齊等人說，虎興南路長度約226公尺，屬都市計畫道路，周邊的學府一路、學府路、大隆路、建成路、科園路、科虎路等主要道路寬度皆為20公尺以上，虎興南路突然縮減為2線道，一旦路況不熟，很容易發生事故，有必要加以改善，打造更完善的高鐵特定區交通網絡。

縣政府指出，此工程將針對目前的道路進行道路線形調整、標誌、號誌優化，將雙向2車道改為雙向4車道，並增設人行道等周邊設施，達到改善交通安全與瓶頸的效果。