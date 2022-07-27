設定楠梓科技產業園區遭受空襲，現場車輛因擦撞導致所載送放射性物質掉落路面處置。（洪靖宜攝）

高雄市副市長史哲、高雄市警察局長林炎田等到場視察演練狀況。（洪靖宜攝）

警報響起人車受管制。（洪靖宜攝）

警報響起人車受管制。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

南部地區萬安45號演習於今日進行，警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，街道一片寂靜，並規劃於經濟部加工出口區楠梓科技產業園區模擬遭空襲狀況，實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，場面逼真。

南部地區萬安45號演習27日登場，高雄市副市長史哲於萬安演習警報發放前率員抵達楠梓警察分局聽取簡報，下午13時30分空襲警報準時響起，各區及路口隨即進行交通管制、人車疏散，街道迅速淨空，宛如空城。

「楠梓科技產業園區遭到飛彈攻擊，有房屋倒塌、民眾受困！」，高雄市今年規劃在楠梓科技產業園區模擬演練救災，設定楠梓科技產業園區遭受空襲，大量傷病患救護及安置收容演練。

接著，現場車輛因擦撞導致所載送放射性物質掉落路面，消防局派出人車到場，分成救援組與管制偵檢組，管制偵檢組帶隊官穿著B級防護衣背空氣瓶，攜帶手提式偵檢器以偵檢輻射，各單位全副武裝，場面逼真。副市長史哲在檢討會中除肯定各單位辛苦演練，他也強調一切是以最壞的情況做最好的準備。

而演習警報發放後，人、車均有秩序地接受警察及民防人員指揮進行防空疏散避難，高雄街頭一片寧靜。