今日大考中心公布111學年度分科測驗成績，樂學網盤點首屆分科測驗數據分析，除了國英數外，學測自然及社會都要考好，在分科測驗才有更大勝算，一類組的校系對學測考好的人較有優勢，二類、三類、醫牙都是分科考好的人較有優勢。樂學網升學輔導顧問劉佳佳表示，台大醫學系自費生最低錄取門檻約 292級分、公費生則為276 級分。

今年開始「指定科目考試」改為「分科測驗」，將原本「10科」改為「7科」，少考國文、英文、數乙，而這三科將參採學測成績，升學輔導顧問張財銘分析，一類組的校系對學測考好的人較有優勢；二類、三類組的醫牙都是分科考好的人較有優勢。

今年分科測驗報名人數僅2萬9086人，相較去年大幅減少1萬1832人，減少了將近4成，各科報考人數也都明顯下降2到3成，今年分科招生人數估計將會高於報考人數，且只要考生仔細的填好志願，並完成繳卡，人人都有大學可念。

劉佳佳表示，今年首屆分科採計組合變動很大，相關產業都在關注錄取分數的趨勢，若暫以去年最低錄取分數轉換分科成績來參考評估，三類組台大醫學系自費生約 292級分、台大醫學系公費生約 276級分。

劉佳佳說，二類組的台大電機為 213級分、台大資工 288.5級分；一類組的台大法律系財經組 297級分、台大法律系司法組 291.5級分、台大法律系法學組 289.5級分、台大財金系B組264級分和

台大經濟學系B組 241.5級分。

樂學網指出，一類組頂大及中字輩172個校系中，從學測、分科採計科目及加權優勢分析，學測分科比重比例為8：2，因此，學測成績考好的考生在分科測驗分發更具優勢。

張財銘表示，一類組有3成校系只採計單一分科測驗科目，其中以「公民」為大宗，共有47系，公民考好有更多校系選擇；劉佳佳說，未來兩年即便沒有考數乙，但以一類組來說學測成績比重加大，頂大及中字輩約8成，有138個系偏重採計學測成績，而檢定標準中數學A或數學B多為前標以上，故建議準備學測的時間要提早至高一更充裕。

至於二類組的部分，樂學網升學顧問洪泳銓指出，以頂大及中字輩共208個校系，若學測成績不夠理想，但分科成績好，則可以填選到更多理想校系，二類組只有不到2成校系採計單一分科科目。

張財銘建議，第一輪至少專心填60個志願，因為第一波考生通常可以聚焦的列出最心儀的校系，第二輪把100個志願盡量要填滿 30個夢幻、40個正和30個保守。