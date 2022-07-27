市議員羅永珍（左二）27日會同社會局長彭懷真（左一），視察神岡區首座公托暨親子館目前工程進度。（羅永珍服務處提供）

神岡首座公托暨親子館目前已完成結構體工程，正進行管線設置及室內裝修，預計明年4月完工，市議員羅永珍27日會同社會局長彭懷真前往視察。羅永珍說，神岡托嬰中心預計收托52名0-2歲嬰幼兒，月費7000元遠低於私托均價；彭懷真強調，透過完善公共托育資源，協助青年安心成家，減輕家長育兒負擔。

社會局指出，公設民營的神岡托嬰中心暨親子館位於神岡區神岡里，新建工程總經費計3434萬元，由衛福部社會及家庭署補助1800萬元，市府自籌1634萬元，羅永珍會同社會局長彭懷真前往視察新建工程。監造單位說，目前結構體已完成，正進行管線設置及室內裝修，工程進度35.84％，預計明年4月完工。

羅永珍說，青年育兒的壓力沉重，私托均價大概1萬5000元左右，神岡托嬰中心月費7000元，許多家長都期盼已久，屆時開放報名勢必搶破頭，希望擴大收托量能及提高托育補助，以減輕更多家長育兒負擔。目前進度雖超前3.61％，期盼能夠如期如質完工，落實市長推動的「公托公幼倍增計畫」。

彭懷真表示，近年少子女化趨勢，家庭結構轉變成核心家庭(小家庭)，育兒成本增加，盧市長推動「公托及親子館倍增計畫」，期待透過完善的公共托育資源，平價托育服務，協助青年安心成家減輕家長育兒負擔，支持父母就業，讓台中成為好生好養的幸福宜居城市。

彭懷真強調，神岡托嬰中心暨親子館由社會局新建自辦，未來委託中華民國唐氏症基金會營運，預計提供52名0-2歲嬰幼兒托育服務、0-6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，及早期療育等福利服務；以提升照顧者教養能力及育兒知能，減輕照顧負荷。