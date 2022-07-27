規模520億美元的的美國晶片法案昨(26)日已通過參議院的關鍵投票，預計最快在本周末前通過，前台積電發言人、現任聯發科顧問孫又文在美國財經媒體的推特對談上表示，預期這項晶片補助法案並不會對產業有太大幫助，她認為，如果各國耗費鉅資補助半導體在地製造，這些沒效率的事情可能會產生可怕的效果。事實上，台積電創辦人張忠謀過去就曾表示，在美國生產晶片會非常昂貴、浪費，也是徒勞無功之舉。

孫又文分享對於半導體產業的經驗談，主持人提問如何看待提供520億美元補貼的美國晶片法案，她回答這些錢對台積電來說，大約只是一年的資本支出，因為半導體供應鏈相當複雜，因此預期補助並不會對產業有太大改變。

孫又文直言，美國晶片法案拿去補助製造，其實是不現實、也不明智的，這些錢如果拿去補助投資研發或材料創新，相信能做出更大貢獻。

主持人追問美國追求半導體在地製造，孫又文則說，半導體產業應該投資在創新上，如果各國耗費鉅資補助半導體在地製造，這些沒效率的事情最後可能會產生可怕的效果。

英國《金融時報》主編Gillian Tett則撰文分析，即使晶片法過關，短期內美國也很難邁入晶片自主化，主因在於美國缺乏半導體人才，而且成本較高，台積電創始人張忠謀過去也曾透露，美國製造晶片的成本比台灣高出50％，他強調美國已沒有製造業人才，美國尋求在本土擴大晶片生産，是昂貴浪費且徒勞無功之舉。

業界則認為，美國補助主要是為了擴大當地的半導體生態，由於法案內設置「防火牆」被視為針對大陸半導體產業，估計晶片法案過關，英特爾與三星受到的影響大於台積電，因為近年英特爾與三星大舉在大陸擴產，反觀台積電主要在台灣生產，陸廠對母公司的營收獲利貢獻占比不到3%。