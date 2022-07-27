60歲香港天王劉德華先前一度傳出廣告文案疑似抄襲，所幸在他與廠商緊急滅火後，事情圓滿落幕。而近日有港媒拍到劉德華妻子朱麗倩帶著女兒（Hanna）現身香港迪士尼遊玩，10歲的劉向蕙暴風抽高，身高已經到媽媽的肩膀，而朱麗倩作風相當親民，為了幫自己跟女兒卡好位子，還不惜半跪，可說是最低調的天王嫂。

劉德華2009年因朱麗倩的父親在馬來西亞過世，身為女婿的他名字出現在訃聞上，與朱麗倩密婚一事才曝光，2011年劉德華報喜，承認太太懷孕，隔年5月生下愛女劉向蕙，2017年劉德華拍廣告時不慎墜馬，康復後劉德華曾在歌迷會上分享愛女陪病的照片，也讓天王千金的廬山真面目難得曝光。

2018年劉向蕙上小學，同時間劉德華在開演唱會，被歌迷問到早上有沒有親自上女兒上學？他先是幽默虧粉絲：「就知道你們會問這些，所以把你們都弄來這裡，才不會去打擾我女兒。」並承認自己也很關心女兒上課情況，當然親力親為帶女兒進學校，自嘲：「今天早上我好像蝙蝠俠，沒人發現我進去學校」，話中相當得意沒有被狗仔或路人發現。

據《晴報》報導，劉德華最近忙拍電影《潛行》，25日有民眾直擊朱麗倩穿著白色襯衫、紮起馬尾現身香港迪士尼，身邊帶著10歲的劉向蕙還有幾名疑似保鑣和助理，為了提前卡位看煙火，朱麗倩先是帶了幾張A4紙到當地卡位，過程中她可能是累了便蹲下雙膝跪地，看了第一波表演後就請保鑣幫忙繼續卡位，朱麗倩則帶女兒去吃晚飯，吃完再回到原位準備看煙火，而10歲的劉向蕙雙眼有神像爸爸、氣質像媽媽，還不時拿出手機拍攝樂園投影的卡通圖案，相當可愛有少女心。