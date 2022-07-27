新北市蘆洲區23日有名男子疑似因為債務糾紛，遭5人押到板橋果菜市場一處土地公廟，所幸警方獲報後立刻成立專案小組，以車追人成功在2小時將被害人救出。

據了解，無業的33歲陳姓男子陸續向39歲嚴姓男子商借4萬多元，結果嚴男發現陳男不僅避不見面又在外講自己的壞話，一氣之下便與20歲許姓男子、20歲林姓男子、21歲羅姓男子及20歲許姓男子一同去找陳男理論。

本月23日晚間6時24分，嚴男等5人駕駛2輛車，在新北市蘆洲區民族路附近找到陳男，嚴男一把抓住陳男領口，質問他為什麼要說自己壞話，但陳男對此失口否認，因此嚴男便要他去跟神明發誓，隨後將陳男揍一頓便押上車，帶往板橋果菜市場內的一處土地公廟。

結果有民眾目睹陳男被打又遭押上車的過程，趕緊向警方通報，警方立刻成立專案小組，透過監視錄影器影像鎖定兩輛作案汽車，並與海山、板橋警分局合作，在當天晚間7時20分許便成功將陳男救出，並逮捕涉案的嚴男等5人。

嚴男供稱，因為陳男到處講自己壞話，但對方又不承認，才會想把陳男帶去神明前面發誓沒有說他壞話，不過至於陳男到底說過什麼，嚴男也拒絕說明，僅說「因為很難聽，講了會再生氣」，而被害人陳男則不承認有說嚴男壞話。

雖然陳男事後不提出告訴，不過警方仍依妨害自由及妨害秩序等罪嫌，將嚴男等5人移送新北地檢偵辦。