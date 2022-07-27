苗栗縣新興國小勇奪全國躲避球混合組冠軍，並完成3連霸，將總冠軍龍鳳旗永久留在校內。（謝明俊攝）

苗栗縣新興國小勇奪全國躲避球混合組冠軍，總冠軍龍鳳旗上繡有全體師生姓名。（謝明俊攝）

苗栗縣新興國小勇奪全國躲避球混合組冠軍，身材最迷你的隊員徐詩雁。（謝明俊攝）

苗栗縣新興國小勇奪全國躲避球混合組冠軍，男女生隊長張凱評、張雅妘。（謝明俊攝）

拿下全國總冠軍的新興國小躲避球隊，過去是在戶外田徑場中練球。（謝明俊攝）

全國總冠軍新興國小躲避球隊練球時，小球員面對教練強勁來球毫無畏懼。（謝明俊攝）

拿下全國總冠軍的新興國小躲避球隊，靠著不間斷的苦練才拿下佳績。（謝明俊攝）

位處頭份市河背地區，學生總數僅259人的新興國小，訓練出一批躲避球常勝軍，日前才以直落2成績擊敗勁敵，奪下全國躲避球賽混和組冠軍，並且是三連霸，依照全國躲避球協會規定，可以將總冠軍龍鳳旗繡上全隊師生姓名，永久留校紀念，消息傳回頭份市，市長羅雪珠和鄉親立即獻上祝賀，讓全縣師生與有榮焉。

躲避球雖非奧運正式比賽項目，但在國內許多國小，一直是學生們最喜愛的球類活動之一，新興國小成立躲避球隊歷史雖短，但球隊教練及球員認真練球，不過幾年就成了苗栗縣的冠軍代表隊，經常代表苗栗縣出賽，還拿下3連霸，要不是中間遇到疫情停賽2屆，新興國小極有可能提早2年就完成3連霸夢想了。

「奮不顧身」是新興國小躲避球隊的隊呼精神標語，位在頭份市河背地區的偏郊小學，全校只有259名學生，全校不足12班下，只能參加男女混合組，在校長謝植岡的全力支持下，教練鍾居燕、林智強帶領15名男女球員，每天勤練接發球，面對強勁的來球絲毫不畏懼地接球，連教練以成人力量全力投出的球，小球員們都不閃躲，勇敢迎向接球。

全隊身材最迷你的隊員，是背號10號的4年級女生徐詩雁，身高不過才1米3而已，靈巧的移動，和毫無畏懼的接球，讓她成為今年比賽，接球最多的隊員之一。2號的男生隊長張凱評，更是這次比賽的風雲人員，是射殺最多對手的球員。

今年全國躲避球賽，最後決賽在台中市舉行，新興國小躲避球隊面對來自全國各地最高水準的11支隊伍，經過分組預賽、複賽連勝6場，直闖進冠軍賽，7月24日挑戰強敵桃市廣興國小，最終以直落2奪下這次全國躲避球錦標賽混合組冠軍，消息傳回家鄉，頭份鄉親們歡欣鼓舞，守在校門口，以鞭炮、拉炮迎接凱旋歸來的小英雄們。

新興國小躲避球隊從103年成軍以來，一路上面對許多困難與挑戰，歷經兩年不斷的訓練、備戰，整合隊型，終於在2017年首次前進全國大賽，並在2018年搶下首次混和組總冠軍，緊接著隔年再下一城，完成2連霸，正當衛冕軍強勢挑戰2020年冠軍時，新冠疫情使得全國大賽連續停辦2年，終於在今年完成3連霸的夢想！

教練鍾居燕表示，這群孩子每天早、中、晚至少各練1小時，15名隊員流暢走位、搭配攻守有度的默契，加上高昂鬥志，場場可見小球員們奮不顧身撲球，就算痛到抬不起手依然奮戰到底，從站上球場的那刻起，氣勢就壓倒對手不論遇到再強的對手都不怯戰。

陪伴孩子完成夢想的校長謝植岡，為孩子們勇猛果敢的表現感動且驕傲，謝植岡說，「成軍至今累積公開組全國冠軍7座，每一座冠軍都得來不易，感謝教練群堅持夢想永不鬆懈，完成三連霸，肯定孩子們奮不顧身，成就屬於大家的榮耀」

根據全國躲避球協會規章，總冠軍可以將全隊師生姓名繡在紅布，懸掛在總冠軍的紅色龍鳳旗上，而3連霸的殊榮更是可以將總冠軍龍鳳旗，永久保留在冠軍隊學校裡，新興國小光榮地留下總冠軍旗，創下難以突破的「新興障礙」，是名副其實的苗栗之光。

苗栗縣頭份市全國冠軍新興國小躲避球隊練球對戰畫面