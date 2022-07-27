施工現場都會看到挖土機，但笨重又巨大的挖土機，到底是怎麼到大樓的頂樓呢？引起網友好奇，上千人腦洞大開，給出許多爆笑的答案，甚至還有人說挖土機會慢慢爬，他等了2小時才看到登頂畫面，最後內行網友跳出來解答說，頂樓的挖土機其實是靠吊車吊上去的，不要再亂猜了。

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享照片，只見紅色與黃色的挖土機（俗稱怪手），在大樓的頂樓施工，讓他實在很好奇，這麼笨重的挖土機到底是怎麼爬上去的啊？

不少網友留言猜測挖土機「登頂」的方式，「有種東西叫放大燈」、「以為買房子頂樓都會留怪手方便施工」、「先在上面放個小台的，澆水後他就會變大」、「當然是在一樓先把整台車拆了，然後工人扛零件上去重新組裝起來」、「遠看以為是玩具」、「慢慢爬上去的，我在那看了2個小時它才登頂」。

對此，則有內行網友揭開真相說，在大樓頂樓出現的挖土機，真的不會飛簷走壁，其實都是靠吊車吊掛上去的，挖土機雖然很笨重，但比起全吊車，根本是小巫見大巫。「有種器材叫做吊車」、「吊車吊上去的」、「吊車吊上去的」。