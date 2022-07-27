首屆大學入學考試分科測驗公布，今年成績改採60級分制，跟以往指考的百分制不同，今年約2.9萬人報考。台中一中學生張哲愷學測時因數學A成績不甚理想、無緣進入心目中理想校系，於是報考分科測驗，他善用「除錯筆記本」拼出5科267級分的佳績，就讀自己喜愛的科系。

張哲愷準備分科測驗時，刪除平時愛玩的手遊，除鑽研各種題型試題、熟練題目解讀的能力，終能拼出5科267級分的佳績。他感謝學校提供良好的讀書環境，讓分科戰神們在舒適的閱覽室裡衝刺，有需要請教同學時，也可以到閱覽室外相互研討。

台中一中教務主任彭佳偉說，張哲愷與以往準備考試時不同的是，考前利用筆記本做筆記，把不熟或重點單元仔細摘錄，增加記憶力並把錯的題目抄寫到專屬訂正本上，避免在同樣的觀念上重複犯錯，又以3天為一周期的讀書進度表來檢核自己的進度是否達標。

彭佳偉表示，考試前夕，張哲愷帶著不同版本的參考書到教師辦公室向師長們請益，透過老師熱心指導，即使對高二下學期才轉班群的哲愷而言，有極大的助益。其中「除錯筆記本」對於未來學弟妹們的學習，可能產生很大的啟發作用，值得推廣。

張哲愷說，高中時參與模擬聯合國社團，擔任學術幹部，對於國際政經局勢與全球化議題有高度的學習興趣，希望上大學之後繼續在政治學或國際關係領域鑽研，實現人生的夢想。

台中一中指出，今年分科測驗報考人數共計414人（加上概估個報人數），占應屆學生人數45.8％，較110年的50.4％略降，表示學生於前面的申請入學等升學管道已有不錯的成績。

今年本校文史法商政班群國、英、歷、地、公5科最高分281級分，理工班群數甲、物理、化學、英文4科最高分234級分，生物醫藥班群數甲、物理、化學、生物、英文五科最高分293級分，皆可順利錄取第一志願的熱門校系。

物理科頂標人數102人，占全校報考人數的35％，全國滿級分僅79人，每9位滿級分者就有1位是一中生，而歷史與公民達頂標人數近1／2，估計台大醫學系需要五科285級分以上、各校醫學系與牙醫系可能落在258級分以上，一中計25人。

台中一中今年分科測驗各科滿級分方面，數甲3人、物理9人、化學7人、生物3人、歷史6人、地理3人、公民7人；此外，科學班與數理資優班於數甲、物理、化學、生物等四科成績，班級均標皆超越全國考生頂標。