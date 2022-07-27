大陸台商會長評估，約有3至4成台商因遭遷出戶籍，無法參加年底九合一投票。這將對選舉產生什麼影響，引發關注。中國文化大學廣告學系系主任鈕則勳認為，近年綠營攻堅台商選票，「台商是藍營鐵票」的觀念要調整了，國民黨也要再思考穩住台商票源的方法。

鈕則勳接受本報採訪表示，過去台商被認為是藍軍的「鐵票部隊」，但現在台商的藍綠比例已經打破這種刻板印象。他強調，選舉是動態的，綠軍也會攻堅、經營台商選票，不可能將台商選票拱手讓給藍營。近幾年中央由綠營執政，擁有較多資源，也想跟台商建立關係，因此，台商作為「藍營鐵票」的概念正發生質變。

鈕則勳舉例，蔡政府高官與陸委會舉辦一些座談與活動，積極與台商互動。他認為，台商未必是鐵板一塊，目前挺綠台商的比例也在上升。這是給國民黨的一個警訊與考驗，要思考用什麼方式穩住原來偏藍的台商票源。

鈕則勳觀察，近年台商的藍綠分布差距不大。他強調，台商是選民結構中的一個區塊、影響選舉的變數，但未必是關鍵的變數；關鍵變數仍是中間選民與年輕族群。此外，對地方選舉而言，政黨意識形態與政黨屬性、認同沒有關鍵作用，而主要以候選人及人情脈絡為取向。