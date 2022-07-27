國民黨基隆市長參選人謝國樑，日前出發赴美進行為期一周的國際交流與訪問。謝表示，他今天來到第三站喬治亞理工學院（Georgia Tech，GT），該校的工業工程排名全美第一、網路安全排名全美第二；在雙方學術交流後，喬治亞州理工學院預計明年於台灣設立產學中心（Atrium），而地點則將落腳基隆。

謝國樑今日（27）在臉書發文表示，他來到訪美第3站喬治亞理工學院，從今早就開始和亞特蘭大喬治亞理工學院進行一連五場的學術交流，討論的內容非常充實，而且也有很棒的成果來跟大家報告。

謝國樑強調，喬治亞理工學院在美國理工學院中，和麻省理工學院 、加州理工學院並稱全美三大理工學院；其中，喬治亞理工學院的學科，工業工程排名全美第一、網路安全排名全美第二。

對此，謝國樑指出，他分別和喬治亞理工學院國際事務副校長Dr. Bernard Kippelen、網路安全與隱私學系系主任Dr. Michael Bailey、供應鏈管理與物流學系副主任Dr. Alan Erera、專業教育學院副院長Dr. Stephen Harmon以及Dr. Rahul Saxena來進行多場對談。他也不斷和他們討論，喬治亞理工學院最負盛名的「物流及供應鏈管理」未來能如何應用於基隆這座海港城市，讓基隆能依獨有的港口條件，來深化相關產業之發展。謝也宣布，喬治亞州理工學院預計明年於台灣設立產學中心，而地點便將落腳基隆。