重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，關鍵人物調查員余正煌今天不忍了，透過聲明強調，「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。國民黨台北市議員王鴻薇表示，余正煌出來發聲有高度勇氣，聲明就是重重打臉林智堅，一棒打死林智堅說謊。

王鴻薇今受訪指出，其實一直在等余正煌出面，包括現任國安局長、當時林智堅的指導教授陳明通、林智堅陣營及林智堅本人，都聲稱沒有抄襲，反而變成指控余正煌抄襲，林智堅根本倒果為因，黑的講成白的，但長期以來都只有陳、林說法，很擔心余正煌不出來說話，讓他們主導話語權，整件事情被他們完全扭曲。

王鴻薇直言，余正煌等了這麼久終於出來說話，一定是忍無可忍，他的聲明就是重重打臉林智堅還有陳明通，余正煌出面非常好，一棒打死林智堅說謊。

王鴻薇也肯定余正煌願意出來發聲，具有高度勇氣，陳明通是他的口試委員，加上余現在在唸博士班，陳明通是他的指導教授，且余現在在調查局，陳明通也是是長官，不管是工作和學術上，陳明通都是他的上級單位、長官。

她質疑，陳明通一而再再而三幫林智堅辯解，讓余正煌有口難言，想讓他吞下去，但怎麼不敢幫余正煌站出來講話，炮轟陳明通是在霸凌學生、非常可惡，竟讓余正煌最後不得不發聲明、請律師來保障自己法律上權益。

王鴻薇呼籲，台大成立學術倫理審定會，一定要做出作出公正、讓大家信服的決定。