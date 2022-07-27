海芬（海裕芬）於今(27日)在社群網站驚喜PO出超音波照，公布自己懷孕的好消息，獲得大批網友祝福，其中有網友想起兩年前她在藝人小鬼(黃鴻升)的追思會上哽咽的透露小鬼希望她不只當姊姊，更希望海芬能夠當他媽媽。

海芬2020年出席小鬼追思音樂會時，以黃鴻升的「親姊」身分上台弔念生前的小鬼，她眼泛淚光，語氣哽咽的表示雙方曾聊過，如果有天雙方誰先離開這個世界，一定要想盡辦法回來告訴對方，死後的世界是怎麼樣，「或者是有什麼來不及說的話，要趕快回來告訴對方。」

海芬與小鬼感情很好，生前以姊弟相稱。(圖/海芬IG)

有人轉達黃鴻升的心願是海芬能夠當他的媽媽，海芬喊道「黃鴻升啊，如果你有聽到的話，海裕芬你姊的答案是我願意！」全場頓時感動不已，但海芬不改幽默性格，話鋒一轉提到「姊要拜託你，你投胎可以快一點嗎？因為姊離更年期已經不遠了」，引得現場的大家淚中帶笑。

海芬今在臉書歡喜宣布懷孕，也讓眾多網友沒忘記當時海芬與小鬼的約定，在下方紛紛祝福「喜老天爺知道妳準備好了，所以才在最適合的時機給妳最棒的禮物~」、「鬼哥照約定來了！！！！」、「恭喜恭喜，小鬼在另一個地方一定也很開心」、「小鬼要轉世了嗎？」